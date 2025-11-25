День матери
25 ноября 2025 в 18:05

Диетолог дала совет, как сделать новогодний стол полезным

Диетолог Шлапак: салаты на новогоднем столе должны включать свежие овощи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Чтобы сделать новогодний стол полезным, стоит добавлять в салаты свежие овощи и зелень, посоветовала диетолог-нутрициолог Екатерина Шлапак. В разговоре с «ФедералПресс» специалист подчеркнула, что также блюда должны сочетать в себе полноценный белок, клетчатку и полезные жиры.

С точки зрения диетологии самый полезный новогодний салат — это тот, в котором сочетаются полноценный белок, клетчатка, полезные жиры и свежие овощи или зелень, — пояснила диетолог.

Шлапак отметила, что такое сочетание позволит поддержать стабильный уровень сахара в крови и обеспечит длительное насыщение. Кроме того, по ее словам, подобные блюда не дадут лишней нагрузки на пищеварительную систему.

Ранее финансовый консультант Александр Патешман рассказал, что форель сможет заменить дорогой лосось в большинстве блюд. По его мнению, лучше приобретать рыбу на форелевых фермах.

здоровье
питание
блюда
Новый год
