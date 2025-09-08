Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Как научиться плавать самостоятельно: с чего начать и как не бояться воды

Как научиться плавать самостоятельно Как научиться плавать самостоятельно Фото: Shutterstock/FOTODOM

Начинающему пловцу важно преодолеть страх воды — это первый и самый важный шаг. Чтобы привыкнуть к водной среде, начните с простых упражнений на мелководье: ходьба по дну бассейна, наклоны с задержкой дыхания, погружение лица в воду. Эти действия помогут адаптироваться к ощущениям и снизить тревожность.

По воде, аки посуху: зачем тренироваться на суше перед заходом на глубину?

Для тренировок понадобятся: плавки или купальник, резиновая шапочка (защитит волосы и уменьшит сопротивление), очки для плавания. Дополнительно можно использовать ласты, доску для ног и плавательный круг — они помогут сосредоточиться на отдельных элементах техники.

Перед попыткой самостоятельно поплыть потренируйтесь на берегу или за бортиком бассейна — на суше. Здесь для подготовки будут полезны упражнения, имитирующие движения в воде: «ножницы» лежа на животе, круговые махи руками вдоль туловища, дыхательная гимнастика — например, выдох через рот с легким надуванием щек. Такие тренировки развивают координацию и мышечную память.

В воде начинайте с освоения дыхания: вдох ртом над водой, выдох носом или ртом под водой. Затем переходите к скольжению — оттолкнувшись от бортика, выпрямите тело и расслабьтесь, учась держаться на поверхности. Важно сохранять горизонтальное положение тела и не напрягать шею.

Как научиться плавать самостоятельно: с чего начать и как не бояться воды Как научиться плавать самостоятельно: с чего начать и как не бояться воды Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какой стиль плавания освоить первым?

Существует несколько основных стилей плавания: кроль, брасс, плавание на спине и баттерфляй. Начинающим лучше всего осваивать кроль и плавание на спине — они проще в техническом плане.

В кроле уделите внимание чередованию гребков руками и бегущим движениям ног (кicking), а также боковому дыханию. На спине важно держать тело ровно и синхронизировать движения конечностей. Брасс требует точной координации, поэтому его лучше изучать после освоения базовых навыков.

Первые занятия должны длиться 20–30 минут 2–3 раза в неделю. Постепенно увеличивайте время и интенсивность. Прогресс зависит от регулярности: фиксируйте пройденные расстояния, время задержки дыхания и улучшение координации.

Чтобы приучить себя к дисциплине, ведите дневник тренировок, ставьте реальные цели (например, «проплыть 25 метров без остановки») и вознаграждайте себя за достижения. Можно записывать видео на суше и в воде, чтобы анализировать технику. Также полезно снимать короткие ролики и сравнивать их с демонстрационными видео профессионалов.

Главное — быть терпеливым и последовательным, тогда будет проще научиться плавать самостоятельно. Уже через несколько недель регулярных занятий вы почувствуете уверенность в воде и заметите прогресс.

Ранее мы рассказывали, как самостоятельно научиться подтягиваться на турнике.

