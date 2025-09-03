Россиянка ударилась головой о бассейн и заговорила на древнерусском языке Россиянка упала около бассейна в Таиланде и заговорила на древнерусском языке

Туристка из России ударилась головой о бассейн в Таиланде и потеряла память, сообщил Telegram-канал Mash. Женщина не помнит свое имя, но в то же время стала разговаривать на древнерусском языке.

Канал отметил, что россиянка приехала на курорт после похорон отца. Она внезапно поскользнулась у бассейна, ударилась головой и упала в воду. В больнице ей диагностировали черепно-мозговую травму, а также перелом уха.

Ранее сообщалось, что российская туристка заразилась боррелиозом после укуса клеща в таиландской Паттайе. Инцидент произошел на военном пляже Сай Кео, где насекомое укусило женщину во время отдыха в шезлонге. Диагноз был поставлен уже после возвращения в Россию, где пострадавшей назначили курс антибиотиков.

До этого семья с детьми отравилась жареными колбасками в пятизвездочном отеле AMC Royal Hotel & Spa в Хургаде. Отдых в этом отеле обошелся семье более чем в 200 тысяч рублей за неделю. При этом туристы уже выражали недовольство качеством обслуживания в этом отеле. В весенний период, по словам гостей, в отеле отсутствовали свежие фрукты.