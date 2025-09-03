Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 12:13

Россиянка ударилась головой о бассейн и заговорила на древнерусском языке

Россиянка упала около бассейна в Таиланде и заговорила на древнерусском языке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Туристка из России ударилась головой о бассейн в Таиланде и потеряла память, сообщил Telegram-канал Mash. Женщина не помнит свое имя, но в то же время стала разговаривать на древнерусском языке.

Канал отметил, что россиянка приехала на курорт после похорон отца. Она внезапно поскользнулась у бассейна, ударилась головой и упала в воду. В больнице ей диагностировали черепно-мозговую травму, а также перелом уха.

Ранее сообщалось, что российская туристка заразилась боррелиозом после укуса клеща в таиландской Паттайе. Инцидент произошел на военном пляже Сай Кео, где насекомое укусило женщину во время отдыха в шезлонге. Диагноз был поставлен уже после возвращения в Россию, где пострадавшей назначили курс антибиотиков.

До этого семья с детьми отравилась жареными колбасками в пятизвездочном отеле AMC Royal Hotel & Spa в Хургаде. Отдых в этом отеле обошелся семье более чем в 200 тысяч рублей за неделю. При этом туристы уже выражали недовольство качеством обслуживания в этом отеле. В весенний период, по словам гостей, в отеле отсутствовали свежие фрукты.

Таиланд
Россия
туристы
падения
бассейны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученые открыли способ «починки» нервов без повреждений
Вассерман поставил точку в споре о победе Финляндии в войне с СССР
Минобороны привело доказательство освобождения половины Купянска
Погода в Москве в четверг, 4 сентября: ждать ли жары и мощных ливней
Мать Кадырова появилась в санкционном списке Великобритании
У России нашли инструмент, который поставит рынок СПГ «с ног на голову»
Три человека пострадали при обрушении на территории школы в Москве
Названо мощное оружие России, способное разнести учебные центры Сырского
Непомнящий назвал фаворита матча Россия — Катар
Саратовец покурил вейп администратора компьютерного клуба и обчистил кассу
Сбербанк нашел разумное решение по понижению ключевой ставки
Появилась информация о новом раунде переговоров России и США
«В отпуск приезжал»: участник СВО утопил мать четырехмесячного младенца
В Минобороны рассказали, какое положение занимают ВС России в Купянске
В Минздраве рассказали о динамике детской смертности в России
Россиянка ударилась головой о бассейн и заговорила на древнерусском языке
Гурцкая высказалась об идее сделать Шуфутинов день официальным праздником
Захарова раскрыла эмоции Лаврова на фейковые видео с ним
Россиянам сообщили о росте кадастровой стоимости недвижимости в Москве
В МВД раскрыли самую популярную уловку мошенников
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.