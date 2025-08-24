Российская туристка заразилась опасной болезнью на отдыхе в Таиланде Российская туристка заразилась боррелиозом после укуса клеща в Паттайе

Российская туристка заразилась боррелиозом после укуса клеща на пляже в Паттайе, сообщает Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел на территории военного пляжа Сай Кео, находящегося под контролем Королевских военно-морских сил Таиланда.

По данным канала, женщина отдыхала в Паттайе вместе с семьей и остановилась в отеле Grand Jomtien Palace. Клещ укусил ее во время отдыха на шезлонге. Сначала туристка подумала, что это комариный укус, и не придала этому значения. Однако через несколько дней воспаление усилилось.

Вернувшись в Россию, женщина почувствовала себя хуже и обратилась к врачам. В больнице у нее диагностировали боррелиоз и назначили курс антибиотиков.

