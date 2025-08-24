Переговоры Путина и Трампа на Аляске
24 августа 2025 в 10:39

Российская туристка заразилась опасной болезнью на отдыхе в Таиланде

Российская туристка заразилась боррелиозом после укуса клеща в Паттайе

Российская туристка заразилась боррелиозом после укуса клеща на пляже в Паттайе, сообщает Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел на территории военного пляжа Сай Кео, находящегося под контролем Королевских военно-морских сил Таиланда.

По данным канала, женщина отдыхала в Паттайе вместе с семьей и остановилась в отеле Grand Jomtien Palace. Клещ укусил ее во время отдыха на шезлонге. Сначала туристка подумала, что это комариный укус, и не придала этому значения. Однако через несколько дней воспаление усилилось.

Вернувшись в Россию, женщина почувствовала себя хуже и обратилась к врачам. В больнице у нее диагностировали боррелиоз и назначили курс антибиотиков.

Ранее 16-летний юноша из подмосковного Пушкино получил укус змеи, гуляя у Учинского водохранилища. Отек и следы укуса он заметил только дома, но родители обо всем узнали лишь на следующий день, когда нога сильно распухла. Подросток отправился в больницу, где пролечился три дня. По словам врачей, ему повезло: змея оказалась не очень ядовитой — в противном случае последствия могли быть смертельными.

