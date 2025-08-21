Школьник сутки скрывал от родителей укус змеи

Шестнадцатилетний житель подмосковного Пушкино в течение суток скрывал от родителей укус змеи, передает Telegram-канал «Москвач. Новости Москвы». По данным источника, инцидент произошел, когда подросток прогуливался по лесопарку у Учинского водохранилища. Отек и следы укуса рептилии он обнаружил только по возвращении домой, однако взрослым ничего говорить не стал.

Спустя сутки старшеклассник уже с распухшей ногой рассказал отцу, что с ним случилось. В больнице юношу лечили три дня. Как отметили врачи, несовершеннолетнему повезло — змея оказалась не слишком ядовитой, иначе он мог бы погибнуть в течение нескольких часов.

Ранее в американском государственном парке Savage Gulf, расположенном в 100 км от Чаттануги (штат Теннесси), мужчина скончался после укуса древесной гремучей змеи. По словам директора агентства по чрезвычайным ситуациям округа Гранди Мэтью Гриффита, турист, чья личность пока не установлена, вероятно, пытался сделать с ней селфи.

До этого мужчина в Таиланде решил снять эффектный ролик с коброй для социальных сетей. Однако ему не удалось справиться со змеей, в результате чего рептилия его укусила. Инцидент закончился летальным исходом.