Мужчина попытался сделать селфи с гремучей змеей и умер от укуса В США мужчина скончался от укуса гремучей змеи при попытке сделать с ней селфи

В американском государственном парке Savage Gulf, расположенном в 100 км от Чаттануги (штат Теннесси), мужчина скончался после укуса древесной гремучей змеи, сообщает ABC News. По словам директора агентства по чрезвычайным ситуациям округа Гранди Мэтью Гриффита, турист, чья личность пока не установлена, вероятно, пытался сделать с ней селфи.

Свидетели сообщили, что пострадавший поднял змею с земли и был укушен в руку. Экстренные службы прибыли на место, провели реанимационные мероприятия и доставили мужчину в больницу, однако спасти его не удалось.

Древесная гремучая змея — крупнейший и наиболее опасный ядовитый вид в Теннесси, достигающий 1,5 метра в длину. Несмотря на ее относительно миролюбивый нрав, укус может быть смертельным, особенно при развитии аллергической реакции.

Ранее в Таиланде любитель змей решил снять ролик для соцсетей с коброй. Однако мужчине не удалось справиться с хищником, и он его укусил. В результате турист умер. Тело мужчины обнаружили в гостинице города Кхонкэн, хозяин отеля вызвал полицию. Именно он нашел постояльца без признаков жизни.