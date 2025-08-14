Как научиться подтягиваться: базовый старт для новичков и продвинутых

Как научиться подтягиваться — это актуальный вопрос для тех, кто хочет обрести силу и подтянутую фигуру.

С чего начать?

Чтобы понять, как научиться подтягиваться, важно учитывать уровень подготовки, пол, возраст и наличие противопоказаний. Новичкам стоит начать с подготовки мышц.

Негативные подтягивания — акцент смещается на фазу опускания тела;

Подтягивания со специальной резинкой — уменьшает нагрузку;

Австралийские подтягивания (на очень низкой перекладине) — развивают базовую силу.

Спортсменам, уже имеющим физподготовку, можно сразу приступать к классическим упражнениям в висе, увеличивая количество повторений и усложняя технику (широкий хват, с отягощением).

Кому легче научиться: мужчинам или женщинам?

Из-за разницы в мышечной массе и распределении жира мужчинам обычно проще освоить подтягивания. Но различий в тренировках на турниках по гендерному признаку нет: техника и прогрессия одинаковы. Главное — индивидуальный подход и постепенное увеличение нагрузки.

Где тренироваться в Москве и Подмосковье?

В столице много популярных воркаут-площадок, где можно понаблюдать за профессионалами, при необходимости попросить их показать правильную технику, и, конечно же, бесплатно позаниматься на свежем воздухе.

Парк Горького (центральная зона);

Сокольники (несколько зон для разного уровня);

Лужники (профессиональные площадки);

Жилые районы (например Новые Черемушки, Митино).

Как научиться подтягиваться Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как одеваться и какие требования к силовой подготовке?

Одеваться нужно в привычную для вас спортивную форму, но стандартные пожелания к обуви и одежде лучше учесть.

Одежда должна быть удобной и не сковывать движения (футболка, спортивные штаны или шорты);

Предпочесть лучше свободную, дышащую одежду, желательно с короткими рукавами, чтобы не мешала хвату;

Обувь — легкая спортивная или вообще босиком, если позволяет поверхность.

Противопоказания

Для занятий на турниках все же есть ряд требований к состоянию здоровья. Например, занятия на турнике не рекомендуются при гипертонии, грыжах и при ряде иных заболеваний:

Серьезных проблемах с позвоночником;

Травмах плечевых суставов;

Обострении хронических заболеваний;

Проблемах с сосудами.

Если вы полагаете, что у вас имеются противопоказания, прежде чем научиться подтягиваться, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.

Теперь вы знаете, как научиться подтягиваться, и можете приступать к тренировкам! Главное — регулярность и правильная техника.

