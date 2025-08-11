«Других вариантов нет»: Журова назвала главного врага российского спорта

Главным врагом российского спорта является Украина, заявила в беседе с изданием «ВсеПроСпорт» олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова. По ее словам, именно украинцы пытаются настроить всех вокруг против спортсменов из РФ, постоянно устраивают протесты и пишут жалобы в международные организации.

Как бы это ни звучало, но главный враг российского спорта — это Украина. Других вариантов нет. <...> Группа чиновников руководит и направляет украинский спорт в этом плане, — подчеркнула парламентарий.

Кроме того, она упомянула чешского экс-вратаря клубов Национальной хоккейной лиги Доминика Гашека. По мнению Журовой, его негативные цитаты о России используют в те моменты, когда нужно подогреть негативный интерес к РФ и к российскому спорту.

Ранее Журова заявила, что идея администрации экс-главы Белого дома Джо Байдена выгнать российских хоккеистов из НХЛ политизирована. По ее словам, если в США хотят развивать лучшую лигу мира, то там должны играть лучшие хоккеисты. Депутат напомнила, что НХЛ — это коммерческий турнир, где есть спонсоры и заинтересованные американцы, которые ратуют за демократию.