Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 12:36

«Хватило мудрости»: Журова оценила идею Байдена выгнать Овечкина из НХЛ

Журова назвала идею высылки россиян из НХЛ чисто политическим шагом

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Идея администрации экс-главы Белого дома Джо Байдена выгнать российских хоккеистов из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) политизирована, заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам олимпийская чемпионка Светлана Журова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, если в США хотят развивать лучшую лигу мира, то там должны играть лучшие хоккеисты.

Подобная мера была бы чисто политическим шагом. Но, к счастью, у них хватило мудрости не переходить к таким действиям. НХЛ — коммерческий турнир, где есть спонсоры и заинтересованные американцы, которые ратуют за демократию, — сказала Журова.

Ранее издание Wall Street Journal писало, что в администрации Байдена рассматривали возможность выдворения Александра Овечкина и всех российских игроков из США. В материале сказано, что такой вариант расценивался как способ оказать давление на президента России Владимира Путина в рамках обмена заключенными.

Тем временем супруга Овечкина Анастасия Шубская подтвердила, что по окончании контракта с клубом НХЛ спортсмен вернется в Россию. По ее словам, контракт капитана команды истекает летом 2026 года, после чего он вместе с семьей планирует переезд в Москву.

США
НХЛ
Александр Овечкин
Светлана Журова
Джо Байден
хоккей
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Цирк с конями»: Лебедев прошелся по ФБР и политике США
В Госдуме раскрыли, какой сигнал для Запада несет выбор Аляски
«Вопрос в окопах»: в Раде предрекли Зеленскому большие проблемы
Дмитриев предупредил о попытках ряда стран сорвать встречу Путина и Трампа
В театре Комиссаржевской назвали причину смерти Краско
Трудное детство, молодые жены и дети: жизнь и любовь Ивана Краско
На Украине назвали два худших сценария после отказа Зеленского Трампу
Подростки устроили разборки с массовой дракой в центре города
Петербургские правоохранители уточняют детали затопления буксира
В США спрогнозировали реакцию Трампа на отказ Зеленского от уступок
«Общая история»: посол счел символичной встречу Путина и Трампа на Аляске
«Замечательный мужик»: Боярский высказался о смерти артиста Ивана Краско
В Госдуме рассказали, каким городам России угрожают украинские атаки
Лепешки-пятиминутки: идеальный быстрый завтрак!
Стало известно, кто первым поддержал семью ушедшего из жизни Краско
Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Ивана Краско
Россиянка похитила из магазина мясо на 11 тысяч рублей
Погода в Москве в воскресенье, 10 августа: ждать ли ливни и сильные ветра
Третий за день БПЛА уничтожили на подлете к Москве
Точный сброс ФАБ-3000 на бригаду ВСУ в ДНР сняли на видео
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Общество

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.