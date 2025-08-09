«Хватило мудрости»: Журова оценила идею Байдена выгнать Овечкина из НХЛ

Идея администрации экс-главы Белого дома Джо Байдена выгнать российских хоккеистов из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) политизирована, заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам олимпийская чемпионка Светлана Журова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, если в США хотят развивать лучшую лигу мира, то там должны играть лучшие хоккеисты.

Подобная мера была бы чисто политическим шагом. Но, к счастью, у них хватило мудрости не переходить к таким действиям. НХЛ — коммерческий турнир, где есть спонсоры и заинтересованные американцы, которые ратуют за демократию, — сказала Журова.

Ранее издание Wall Street Journal писало, что в администрации Байдена рассматривали возможность выдворения Александра Овечкина и всех российских игроков из США. В материале сказано, что такой вариант расценивался как способ оказать давление на президента России Владимира Путина в рамках обмена заключенными.

Тем временем супруга Овечкина Анастасия Шубская подтвердила, что по окончании контракта с клубом НХЛ спортсмен вернется в Россию. По ее словам, контракт капитана команды истекает летом 2026 года, после чего он вместе с семьей планирует переезд в Москву.