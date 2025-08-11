Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 10:45

Врач предупредила о риске восьми заболеваний из-за недостатка сна

Невролог Пачеко: сон менее семи часов в сутки приводит к инсульту и гипертонии

Фото: Shutterstock/DimaBerlin

Сон менее семи часов в сутки увеличивает риск развития сразу восьми заболеваний, предупредила в беседе с Terra невролог Джанаина Азеведу Сантос Пачеко. По ее словам, недостаток сна может привести к инфаркту, инсульту, гипертонии, ожирению, деменции, сахарному диабету, депрессии и тревожному расстройству.

Среди других негативных последствий врач назвала ухудшение концентрации внимания, памяти и работы иммунной системы. Кроме того, из-за замедленной реакции и сонливости повышается риск ДТП и несчастных случаев. Пачеко призвала ложиться спать в одно время, следить за темнотой в спальне и не пользоваться гаджетами по вечерам.

Ранее психотерапевт Леонид Третьяк заявил, что, если сбит режим и никак не получается заснуть, можно себе помочь различными практиками релаксации. По его словам, это расслабление в шавасане, когда человек лежа на спине последовательно расслабляет мышцы, начиная с глаз, также помогают контроль за дыханием, мысли о просоночном состоянии. Третьяк посоветовал не зацикливаться на том, что нужно обязательно проспать определенное количество часов, так как это приводит к невротизации.

