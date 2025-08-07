Перечислены методы, которые помогут без труда заснуть

Если сбит режим и никак не получается заснуть, можно себе помочь различными практиками релаксации, посоветовал в беседе с NEWS.ru врач-психотерапевт Леонид Третьяк. По его словам, это расслабление в шавасане, когда человек лежа на спине последовательно расслабляет мышцы, начиная с глаз, также помогают контроль за дыханием, мысли о просоночном состоянии.

Очень важно превратить процесс засыпания во что-то увлекательное. Так обычно засыпают дети, когда они мечтают о чем-то приятном, что они в результате будут получать, — рекомендует эксперт.

Третьяк посоветовал не зацикливаться на том, что нужно обязательно проспать определенное количество часов, так как это приводит к невротизации. По его словам, в некоторых случаях при отсутствии противопоказаний можно допустить депривацию сна.

Сделать короткую ночь или вообще провести ее по привычному графику, перетерпев дневную сонливость, не прибегать ни к каким стимуляторам типа кофе, чтобы дополнительно не расшатывать систему, перетерпеть и заснуть в обычное время, в которое вы привыкли засыпать, — пояснил эксперт.

Ранее сомнолог Роман Бузунов заявил, что двухфазный сон не навредит здоровью, если в сумме количество часов сна составит около восьми. По его словам, такая практика сна была крайне распространена в Средневековье. При этом современным людям рекомендуется не прерывать сон, указал специалист.