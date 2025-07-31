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31 июля 2025 в 14:01

Сомнолог раскрыл, вреден ли двухфазный сон для здоровья

Сомнолог Бузунов заявил, что двухфазный сон не навредит здоровью

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Двухфазный сон не навредит здоровью, если в сумме количество часов сна составит около восьми, заявил Общественной Службе Новостей сомнолог Роман Бузунов. По его словам, такая практика сна была крайне распространена в средневековье. При этом, по его словам, современным людям рекомендуется не прерывать сон.

С точки зрения приспособления к современным условиям жизни, сон лучше не прерывать, а просто короче поспать. Когда условия диктуют, спать можно и двухчасовыми циклами. Но когда этого нет, лучше просто лечь, выспаться и потом нормально провести день, — отметил Бузунов.

В целом количество часов сна и его циклов, необходимых для восстановления, — индивидуальный показатель. Однако, как отметил эксперт, оптимальная продолжительность варьируется от семи до девяти часов. Разбивать необходимую продолжительность сна на несколько заходов в современном мире нет никакого смысла.

Сомнолог Ирина Завалко ранее заявила, что повторяющиеся ночные кошмары могут сигнализировать о нарушениях сна, тревожных расстройствах или посттравматическом стрессовом расстройстве. Специалист отметила, что подобные проблемы не стоит игнорировать.

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