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17 июля 2025 в 17:29

Психолог раскрыла опасность постоянных ночных кошмаров

Сомнолог Завалко: постоянные кошмары могут указывать на психологические проблемы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Повторяющиеся ночные кошмары могут сигнализировать о нарушениях сна, тревожных расстройствах или посттравматическом стрессовом расстройстве, рассказала Pravda.Ru врач-сомнолог Ирина Завалко. Специалист отметила, что подобные проблемы не стоит игнорировать.

У меня, как врача-сомнолога, наличие кошмаров вызывает желание уточнить, нет ли у него каких-то нарушений сна других, — подчеркнула медик.

По словам Завалко, кошмары могут быть связаны с различными расстройствами, включая синдром обструктивного апноэ, который может приводить к ярким сновидениям. Она также добавила, что кошмары могут быть отражением психологических травм и страхов, которые беспокоят человека. При наличии тревожных или психиатрических расстройств она посоветовала проконсультироваться с профессионалами.

Психотерапевт Юлия Романенко ранее заявила, что повторяющиеся ночные кошмары могут быть сигналом о внутреннем напряжении и тревоге. Кошмары часто связаны с нерешенными психологическими проблемами и хроническим стрессом, считает эксперт.

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