Врач назвала причины частых ночных кошмаров

Повторяющиеся ночные кошмары могут быть сигналом о внутреннем напряжении и тревоге, заявила «Газете.Ru» врач-психотерапевт Юлия Романенко. По ее словам, кошмары часто связаны с нерешенными психологическими проблемами и хроническим стрессом.

Если вам постоянно снятся кошмары — это сигнал о том, что внутри психики есть что-то, что вызывает хроническую тревогу. И на самом деле это может иметь последствия: причина находится вне осознавания, а значит, в любой момент может начать проявляться не только во сне, но и в течение дня, — объяснила медик.

Среди основных причин кошмаров врач назвала тревогу, а также просмотр тревожного контента перед сном. Кроме того, важны особенности психики, поскольку люди с высоким уровнем тревожности и богатым воображением чаще видят кошмары.

Ранее профессор психиатрии Тор Нильсен заявил, что молочные продукты, съеденные перед сном, могут вызвать ночные кошмары. По словам ученого, то, насколько страшными будут сновидения, зависит от наличия у человека пищевых аллергий.