«Можно ничего не производить»: автоэксперт о ситуации на рынке грузовиков Автоэксперт Кадаков: складских запасов грузовиков хватит до середины 2026 года

На российских складах хранится большой запас грузовых машин, которых хватит до середины 2026 года, заявил NEWS.ru автоэксперт Максим Кадаков, комментируя запрет на продажу китайских грузовиков. По его словам, в 2023 году было закуплено больше машин, чем нужно стране.

Сейчас на рынке грузовиков, особенно больших и тяжелых, произошло резкое затоваривание. Рынок резко поднялся в 2023 году, когда был сумасшедший спрос. Было продано столько машин, сколько не нужно в стране. Сейчас на складах наших производителей и импортеров стоит много автомобилей. Есть еще машины, которые вернули из лизинга — они практически новые. Того, что стоит на складах, хватит и на остаток 2025 года, и на половину 2026 года, — сказал Кадаков.

Он уточнил, что на данный момент имеется около 45–50 тысяч автомобилей. По словам автоэксперта, сейчас на складах стоит столько машин, сколько будет продано за весь год, половина которого уже прошла.

Можно вообще ничего не производить и ничего не импортировать. [Ограничение на импорт китайских грузовиков] может повлиять на сбыт. Если будут приостановлены продажи большого количества автомобилей, то, наверное, каждый непроданный китайский автомобиль — это, возможно, проданное отечественное авто этой конструкции, — добавил Кадаков.

Ранее отечественный производитель грузовиков «КамАЗ» объявил, что с 1 августа компания вводит четырехдневную рабочую неделю для подразделений, у которых нет полной загрузки. Рынок грузовиков по итогам года сократился почти на 60%, продажи КамАЗа упали на 30%.