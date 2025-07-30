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30 июля 2025 в 14:18

Кремль сдержанно ответил Трампу на его резонансные угрозы

Песков: Кремль учитывает новые заявления Трампа о санкциях

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Власти России приняли к сведению новые заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа об угрозах введения санкций, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова. Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина уточнил, что пока не может сказать больше.

Нет, пока я не могу ничего сказать больше. Да, мы принимаем все эти заявления к сведению, — заявил Песков.

Вместе с этим представитель Кремля подчеркнул, что Россия внимательно отслеживает все заявления американского лидера. Это же касается и аналогичных угроз со стороны других зарубежных политиков.

Мы продолжаем фиксировать все заявления, которые поступают от президента Трампа, от других международных представителей на этот счет, — уточнил спикер Кремля.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро объявил о начале разработки очередного пакета ограничительных мер ЕС в отношении России. Он подчеркнул, что новые санкции будут существенно строже предыдущих. Как пояснил глава французского МИД, основной целью планируемых ограничений является усиление давления на Москву для прекращения боевых действий.

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Дмитрий Песков
Дональд Трамп
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