Идеальный салат Цезарь: быстро и просто

Забудьте о скучных обедах! Начните с куриного филе: нарежьте его ломтиками, приправьте солью и перцем, обжарьте на разогретом масле до румяных краев и полной готовности (около 7-10 мин). Дайте мясу немного отдохнуть. Тем временем создайте заправку: в пиале смешайте до гладкости 3 ст. л. хорошего майонеза, сок половинки лимона, 2 измельченных зубчика чеснока, 1 ч. л. дижонской горчицы, 1 ч. л. вустерского соуса, щепотку соли и свежемолотого перца. Кочан романо промойте, обсушите бумажным полотенцем и руками аккуратно надрывайте листья на крупные кусочки — это важно для текстуры. Натрите на терке горсть пармезана (чем больше, тем лучше!). Для хрустящих гренок подсушите кубики белого хлеба на сухой сковороде до золотистого совершенства. В просторной миске соедините листья романо с заправкой, осторожно перемешав, чтобы соус одел каждый лист. Выложите теплую (или остывшую) курицу. Щедро посыпьте все тающей во рту пармезановой стружкой и горячими гренками. Мой любимый трюк — подавать немедленно, пока сухарики шепчут о хрусте! Готовьте с удовольствием!