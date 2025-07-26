Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
26 июля 2025 в 13:00

Идеальный салат Цезарь: быстро и просто

Идеальный салат Цезарь: быстро и просто Идеальный салат Цезарь: быстро и просто Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Забудьте о скучных обедах! Начните с куриного филе: нарежьте его ломтиками, приправьте солью и перцем, обжарьте на разогретом масле до румяных краев и полной готовности (около 7-10 мин). Дайте мясу немного отдохнуть. Тем временем создайте заправку: в пиале смешайте до гладкости 3 ст. л. хорошего майонеза, сок половинки лимона, 2 измельченных зубчика чеснока, 1 ч. л. дижонской горчицы, 1 ч. л. вустерского соуса, щепотку соли и свежемолотого перца. Кочан романо промойте, обсушите бумажным полотенцем и руками аккуратно надрывайте листья на крупные кусочки — это важно для текстуры. Натрите на терке горсть пармезана (чем больше, тем лучше!). Для хрустящих гренок подсушите кубики белого хлеба на сухой сковороде до золотистого совершенства. В просторной миске соедините листья романо с заправкой, осторожно перемешав, чтобы соус одел каждый лист. Выложите теплую (или остывшую) курицу. Щедро посыпьте все тающей во рту пармезановой стружкой и горячими гренками. Мой любимый трюк — подавать немедленно, пока сухарики шепчут о хрусте! Готовьте с удовольствием!

салат
рецепты
гренки
курица
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-премьер Украины указал на подготовку атаки НАТО на Россию
Школьник скончался после купания в озере с «пожирателем мозга»
Раскрыто, кто мог выманить у пенсионерки 20 слитков золота и 63 млн рублей
Пенсионерка отдала мошенникам 20 слитков золота ради «ключей от домофона»
Российские военные 8 км несли раненого офицера ВСУ до точки эвакуации
Не уступил и лишился прав? Как пропускать машины с мигалками, изменения ПДД
Составлен список звезд Голливуда, которые поддерживают Россию на СВО
В Россию пришли заморозки в июле? Какая погода будет в Москве и Петербурге
Появились новые данные о состоянии экс-футболиста «Спартака»
Такса выбежала на корт поддержать российскую теннисистку
«Позор нации»: Алаудинов осудил чеченца за драку в ЛНР. Что известно?
Известный автор детективов умер в 81 год
Россияне массово жалуются на сбой у одного мобильного оператора
Десятки тысяч человек вышли на протест против Санду в Кишиневе
Камбоджийские военные вторглись на территорию Таиланда, но были отброшены
Катар пригрозил остановить поставки газа в Евросоюз
Затянутый черным дымом украинский город попал на видео
Пять человек погибли при нападении на судебное управление в Иране
Вкуснейший вишневый компот в 3-литровых банках
Идеальный салат Цезарь: быстро и просто
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.