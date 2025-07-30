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30 июля 2025 в 14:02

Кремль высказался о героях Камчатки и будущих наградах

Песков: сейчас рано говорить о награждении проявивших себя на Камчатке

Фото: МЧС России

Пока нет информации о том, будут ли власти награждать проявивших себя во время землетрясения на Камчатке, заявил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что сейчас такой вопрос не обсуждался.

Пока мне не известно, будет ли это сделано. Пока об этом речи не шло, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента положительно оценил готовность Камчатского края к чрезвычайной ситуации. Все системы оповещения, включая антицунамийные, сработали своевременно и эффективно, подтвердил Песков.

Несмотря на недавнюю сейсмическую активность, туроператоры не отмечают массовых отмен поездок на Камчатку. Однако на Курильских островах, где цунами повредило портовые сооружения, вероятны изменения в туристических маршрутах и отмены запланированных туров.

В Северо-Курильске начала работу специальная комиссия по оценке ущерба от стихийного бедствия. Мэр города Александр Овсянников сообщил о начале комплексного обследования повреждений инфраструктуры и жилого фонда.

Дмитрий Песков
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Камчатка
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