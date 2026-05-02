День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 мая 2026 в 14:32

В Сети показали обстановку на площади около Дома профсоюзов в Одессе

Фото: Игорь Маслов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

В Одессе местные жители принесли цветы к Дому профсоюзов, чтобы почтить память жертв трагедии 2014 года, когда здание с людьми внутри было подожжено, кадры опубликовало издание «Страна.ua». Судя по снимкам, букеты цветов клали у ограждения.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал события, произошедшие 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов, «черным днем русской истории». Он заявил, что эта трагедия стала проявлением крайней жестокости и насилия, охватившего Украину. Ответственность за гибель людей Аксенов возложил на украинских националистов.

Между тем председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркивала, что Россия не позволит забыть трагические события в одесском Доме профсоюзов. Она отметила, что за 12 лет единственной видимой реакцией многочисленных международных организаций и судов стал лишь размытый вердикт Европейского суда по правам человека.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сети показали обстановку на площади около Дома профсоюзов в Одессе
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.