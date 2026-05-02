В Сети показали обстановку на площади около Дома профсоюзов в Одессе

В Одессе местные жители принесли цветы к Дому профсоюзов, чтобы почтить память жертв трагедии 2014 года, когда здание с людьми внутри было подожжено, кадры опубликовало издание «Страна.ua». Судя по снимкам, букеты цветов клали у ограждения.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал события, произошедшие 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов, «черным днем русской истории». Он заявил, что эта трагедия стала проявлением крайней жестокости и насилия, охватившего Украину. Ответственность за гибель людей Аксенов возложил на украинских националистов.

Между тем председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркивала, что Россия не позволит забыть трагические события в одесском Доме профсоюзов. Она отметила, что за 12 лет единственной видимой реакцией многочисленных международных организаций и судов стал лишь размытый вердикт Европейского суда по правам человека.