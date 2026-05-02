День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 мая 2026 в 14:24

Начало лесного пожара в Есауловской петле попало на видео

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Момент начала лесного пожара, охватившего Есауловскую петлю в Красноярском крае, попал на видео, опубликованное в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена). Возгорание произошло из-за сигнальной ракеты, которую запустил гид туристической группы. Злоумышленник скрылся с места происшествия, однако его уже нашли.

Автор видео утверждает, что виновник пожара вместе с сопровождаемыми им туристами «просто ушли» с места происшествия, в то время как другие отдыхающие, ставшие очевидцами случившегося, звонили в полицию и МЧС.

Инцидент произошел на смотровой площадке, которая благодаря своему возвышенному расположению открывает живописный вид на леса. Там пикник устроила большая компания: люди жгли костер, готовили шашлыки на мангале и пели песни под гитару. Кто-то из них снимал происходящее на видео.

В кадр также попала организованная экскурсионная группа, пришедшая на площадку позже. Туристы, следуя за гидом, выстроились у края обрыва, а сам гид выпустил фейерверк из ракетницы. Судя по видеозаписи, пожар внизу вспыхнул буквально в ту же секунду.

До этого в Приморье по вине сварщика произошел крупный ландшафтный пожар. В пригороде Владивостока выгорело около 1,5 тыс. квадратных метров сухой растительности. Дым накрыл трассу «Уссури», из-за чего видимость на дороге серьезно ухудшилась.
Регионы
Краснодарский край
пожары
происшествия
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.