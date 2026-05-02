Стало известно о массовой задержке авиарейсов в аэропорту Сочи В аэропорту Сочи задерживаются 19 рейсов на вылет

После снятия ограничений на полеты в аэропорту Сочи на вылет задерживаются 19 рейсов, заявили в пресс-службе воздушной гавани. Там отметили, что аэропорт работает в усиленном режиме.

На 09:50 мск текущего дня: три борта вылетели с запасных аэродромов. Задержаны вылеты 19 рейсов (более двух часов), — уточнили в пресс-службе.

На текущий момент осуществлены девять рейсов на вылет и два — на прилет. До конца дня будет обслужено 100 рейсов на прилет и 100 рейсов на вылет, добавили представители аэропорта. Пассажирам порекомендовали уточнять статус рейса у своей авиакомпании перед вылетом.

Ранее сообщалось, что аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге начал работать с ограничениями. Воздушная гавань временно принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, в связи с чем возможны корректировки в расписании.

До этого стало известно, что авиагавани Пскова, Череповца и Ярославля ввели ограничения на полеты. Кроме того, временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов ночью 2 мая ввели в московском аэропорту Внуково.