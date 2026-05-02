Самокатчик ударил прохожего пистолетом по голове и сбежал В Петербурге самокатчик поссорился с прохожим и ударил его пистолетом по голове

В Санкт-Петербурге полиция возбудила уголовное дело в отношении самокатчика, который во время ссоры на улице Дыбенко ударил 33-летнего горожанина рукояткой пистолета, сообщили в Telegram-канале ГУ МВД региона. Злоумышленник скрылся с места преступления.

29 апреля в полицию Невского района обратился 33-летний мужчина, который сообщил, что возле дома № 5 по улице Дыбенко у него произошел конфликт с самокатчиком, который угрожал ему пистолетом, — сказано в сообщении.

Потерпевший обратился в травмпункт, где медики диагностировали у него ушибы. В удовлетворительном состоянии мужчину отпустили домой.

Позже сотрудники уголовного розыска установили личность нападавшего и задержали его. Им оказался 43-летний безработный житель Ленинградской области. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

