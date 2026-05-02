02 мая 2026 в 13:56

Самокатчик ударил прохожего пистолетом по голове и сбежал

В Петербурге самокатчик поссорился с прохожим и ударил его пистолетом по голове

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге полиция возбудила уголовное дело в отношении самокатчика, который во время ссоры на улице Дыбенко ударил 33-летнего горожанина рукояткой пистолета, сообщили в Telegram-канале ГУ МВД региона. Злоумышленник скрылся с места преступления.

29 апреля в полицию Невского района обратился 33-летний мужчина, который сообщил, что возле дома № 5 по улице Дыбенко у него произошел конфликт с самокатчиком, который угрожал ему пистолетом, — сказано в сообщении.

Потерпевший обратился в травмпункт, где медики диагностировали у него ушибы. В удовлетворительном состоянии мужчину отпустили домой.

Позже сотрудники уголовного розыска установили личность нападавшего и задержали его. Им оказался 43-летний безработный житель Ленинградской области. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Нижнем Новгороде суд признал виновным и арестовал местного жителя, напавшего на водителя автобуса. Фигурант дела, будучи в нетрезвом виде, ударил работника по лицу. Затем, выйдя на улицу, злоумышленник стал бить ножом по корпусу транспорта, повредив стекло.

