День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 мая 2026 в 14:09

Погода в Москве в воскресенье, 3 мая: жара до +21 градуса и южный ветер

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Москве и Московской области завтра, 3 мая, воздух прогреется в дневные часы до +21 градуса, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на воскресенье?

Какая погода будет в Москве 3 мая

По словам Евгения Тишковца, 3 мая в Москве ожидается субтропическое тепло.

«3 мая до Центральной России доберется субтропическое тепло. В темное время суток не ниже +6–9 градусов, а в разгар дня впервые в этом году столбики московских термометров поднимутся до высоты +18–21 градус — будет побит рекорд дня», — рассказал он.

По данным Гидрометцентра РФ, 3 мая в российской столице будет дуть южный ветер с порывами до 11 м/с.

«В воскресенье, 3 мая, будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура в Москве ночью — от +6 до +8 градусов, по области — от +3 до +8 градусов. Температура днем в Москве — от +19 до +21 градуса, по области — от +16 до +21 градуса. Ветер ночью юго-западный 3–8 м/с, днем южный 6–11 м/с», — говорится в прогнозе.

Метеоролог Михаил Леус отметил, что сегодня синоптическую ситуацию в столичном регионе сформирует теплый фронтальный раздел.

«На фоне повышенного атмосферного давления его влияние на погоду региона ограничится в натекании тонких облаков, развороте ветра на южные румбы и росте температуры до границ климатической нормы, а вероятность дождей будет близка к нулю. Температура воздуха — от +14 до +16 градусов, по области ожидается +12–17 градусов. Ветер юго-западный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 мм ртутного столба, что выше нормы. В воскресенье без осадков, ночью — от +7 до +9 градусов. Днем — от +19 до +21 градуса», — отметил он.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 3 мая

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что 3 мая воздух в регионе прогреется до +19 градусов.

«Температура воздуха днем 3 мая — от +14 до 19 градусов. Днем местами по области капнет, но дождик небольшой и его немного», — уточнил он.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 мая в Северной столице ожидаются осадки в виде дождя.

«3 мая будет переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Температура днем — от +14 до +16 градусов. Температура воздуха ночью — от +7 до +9 градусов. Ветер юго-западный, западный умеренный. Атмосферное давление существенно не изменится», — говорится в прогнозе.

Москва
новости
погода
синоптики
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Квартира загорелась в многоквартирном доме в Люберцах
Россия не просит у Германии разрешения почтить память героев ВОВ
«Нас ждут проблемы»: бизнесмены опасаются краха нефтяного рынка
Путин подписал важный закон об ИИ в России
Россиян предупредили о маскировке мошенников на майские праздники
Звезда КВН погибла в страшном ДТП
Путин разрешил открыть казино еще в одном российском регионе
Почему не работает Telegram сегодня, 2 мая: замедление, будет ли блокировка
Собянин сообщил о еще одном уничтоженном БПЛА вблизи Москвы
В Сети показали обстановку на площади около Дома профсоюзов в Одессе
Спортсмен из Якутии установил национальный рекорд
Начало лесного пожара в Есауловской петле попало на видео
Турция прикрыла «форточку» для российских товаров
«Разрушение Альянса»: Туск обвинил США в катастрофе
Подросток лишился части черепа из-за «обычной простуды»
Погода в Москве в воскресенье, 3 мая: жара до +21 градуса и южный ветер
В России придумали новый подход к подготовке вожатых
Пять строений и сухая трава загорелись в СНТ под Красноярском
Самокатчик ударил прохожего пистолетом по голове и сбежал
«Карл, запомни»: в ГД ответили королю Британии на слова о войне с Россией
Дальше
Самое популярное
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Общество

Кидаю овсянку, яйцо и тертое яблоко в сковороду — через 12 минут полезные оладьи как лепешки, только без муки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.