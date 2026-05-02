Погода в Москве в воскресенье, 3 мая: жара до +21 градуса и южный ветер

В Москве и Московской области завтра, 3 мая, воздух прогреется в дневные часы до +21 градуса, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на воскресенье?

Какая погода будет в Москве 3 мая

По словам Евгения Тишковца, 3 мая в Москве ожидается субтропическое тепло.

«3 мая до Центральной России доберется субтропическое тепло. В темное время суток не ниже +6–9 градусов, а в разгар дня впервые в этом году столбики московских термометров поднимутся до высоты +18–21 градус — будет побит рекорд дня», — рассказал он.

По данным Гидрометцентра РФ, 3 мая в российской столице будет дуть южный ветер с порывами до 11 м/с.

«В воскресенье, 3 мая, будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура в Москве ночью — от +6 до +8 градусов, по области — от +3 до +8 градусов. Температура днем в Москве — от +19 до +21 градуса, по области — от +16 до +21 градуса. Ветер ночью юго-западный 3–8 м/с, днем южный 6–11 м/с», — говорится в прогнозе.

Метеоролог Михаил Леус отметил, что сегодня синоптическую ситуацию в столичном регионе сформирует теплый фронтальный раздел.

«На фоне повышенного атмосферного давления его влияние на погоду региона ограничится в натекании тонких облаков, развороте ветра на южные румбы и росте температуры до границ климатической нормы, а вероятность дождей будет близка к нулю. Температура воздуха — от +14 до +16 градусов, по области ожидается +12–17 градусов. Ветер юго-западный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 мм ртутного столба, что выше нормы. В воскресенье без осадков, ночью — от +7 до +9 градусов. Днем — от +19 до +21 градуса», — отметил он.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 3 мая

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что 3 мая воздух в регионе прогреется до +19 градусов.

«Температура воздуха днем 3 мая — от +14 до 19 градусов. Днем местами по области капнет, но дождик небольшой и его немного», — уточнил он.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 мая в Северной столице ожидаются осадки в виде дождя.

«3 мая будет переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Температура днем — от +14 до +16 градусов. Температура воздуха ночью — от +7 до +9 градусов. Ветер юго-западный, западный умеренный. Атмосферное давление существенно не изменится», — говорится в прогнозе.

