«Одержимы»: постпред России раскрыл, чем грезят члены НАТО из ЕС Постпред России Ульянов: идея о войне в Европе захватила умы членов НАТО из ЕС

Европейские страны — члены НАТО одержимы идеей неизбежности новой войны в Европе и стремятся любыми способами продемонстрировать свою готовность к ней, заявил в соцсети X постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. В качестве примера дипломат привел учения альянса «Северный удар», проходящие в Финляндии в 70 километрах от границы с Россией.

Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что поступки европейских руководителей стремительно приближают их государства к вооруженному конфликту с Россией. В ведомстве отметили, что вместо усиления безопасности эти действия приводят к прямо противоположному итогу.

Кроме того, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что если постоянно твердить о неизбежности войны, она действительно может начаться. По словам политика, многие европейские лидеры, в том числе из крупнейших стран, непрерывно призывают готовиться к отражению агрессии, фактически подталкивая к военному конфликту.