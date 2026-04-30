«Она начнется»: Медведев объяснил, как Европа сама навлекает на себя войну

«Она начнется»: Медведев объяснил, как Европа сама навлекает на себя войну Медведев допустил возможность начала войны из-за риторики Европы

Если все время говорить о неизбежности начала войны, она действительно может случиться, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые», проходящем в Москве. Так он оценил текущую военную риторику европейских политиков. Трансляция выступления ведется во «ВКонтакте».

По словам политика, многие главы европейских государств, включая лидеров крупнейших стран, постоянно твердят о необходимости готовиться к отражению агрессии, фактически настаивая на неизбежности военного конфликта. Он отметил, что такая позиция ведет к опасным последствиям.

Вы понимаете, куда эта дорога (ведет — NEWS.ru), как это не печально звучит. Если каждый день говорить, что война неизбежна, то она начнется. Поводов и причин может быть предостаточно, — сказал Медведев.

Зампредседателя Совбеза России также заявил, что геополитическое урегулирование не может строиться по принципу обычных коммерческих сделок и по «базарным схемам». Он подчеркнул, что фундаментальные конфликты таким образом не решаются. Медведев добавил, что приемы торговли крайне редко приносят результат на мировом уровне.