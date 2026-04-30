30 апреля 2026 в 11:14

«Она начнется»: Медведев объяснил, как Европа сама навлекает на себя войну

Медведев допустил возможность начала войны из-за риторики Европы

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Если все время говорить о неизбежности начала войны, она действительно может случиться, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые», проходящем в Москве. Так он оценил текущую военную риторику европейских политиков. Трансляция выступления ведется во «ВКонтакте».

По словам политика, многие главы европейских государств, включая лидеров крупнейших стран, постоянно твердят о необходимости готовиться к отражению агрессии, фактически настаивая на неизбежности военного конфликта. Он отметил, что такая позиция ведет к опасным последствиям.

Вы понимаете, куда эта дорога (ведет — NEWS.ru), как это не печально звучит. Если каждый день говорить, что война неизбежна, то она начнется. Поводов и причин может быть предостаточно, — сказал Медведев.

Зампредседателя Совбеза России также заявил, что геополитическое урегулирование не может строиться по принципу обычных коммерческих сделок и по «базарным схемам». Он подчеркнул, что фундаментальные конфликты таким образом не решаются. Медведев добавил, что приемы торговли крайне редко приносят результат на мировом уровне.

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю

