Европу предупредили о втягивании в войну с Россией В Минобороны заявили, что действия европейцев втягивают их в войну с РФ

Действия европейских правителей все быстрее втягивают их страны в войну с Россией, заявили в Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что вместо укрепления безопасности европейских государств эти шаги ведут к прямо противоположному результату.

Вместо укрепления безопасности европейских государств действия европейских правителей все быстрее втягивают эти страны в войну с Россией, — сказано в сообщении.

Европейской общественности следует не только ясно понимать истинные причины угроз своей безопасности, добавили в военном ведомстве. Гражданам также необходимо знать адреса и места расположения так называемых украинских и совместных предприятий по выпуску беспилотников и компонентов для Украины на территории своих стран, указали в МО РФ.

Ранее Минобороны России заявило, что решение ряда стран Европы по поставкам Украине БПЛА представляет собой намеренный шаг в сторону эскалации военно-политической обстановки. В военном ведомстве подчеркнули, что такие действия означают «ползучее превращение» этих государств в стратегический тыл Украины.

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой сообщил, что производство дронов в европейских странах направлено не только на поддержку ВСУ, но и на подготовку к потенциальному прямому столкновению с Россией. Он утверждал, что НАТО преследует две цели: освоение финансовых средств, предоставленных Киеву для производства вооружений, и оценку эффективности своих военных технологий.