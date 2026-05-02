Подросток лишился части черепа из-за «обычной простуды»

Петербургский школьник лечился от «обычной простуды», однако за ее симптомами оказалось скрыто серьезное заболевание, сообщает Telegram-канал Baza. После более детального обследования выяснилось, что он страдал от менингоэнцефалита. Ребенку потребовалась экстренное хирургическое вмешательство и удаление части черепа.

В конце декабря у 14-летнего школьника внезапно поднялась температура почти до 40 градусов. Состояние напоминало тяжелую вирусную инфекцию: слабость, жар, общее ухудшение самочувствия. Однако назначенные жаропонижающие и антибиотики не дали эффекта. Примерно через неделю у подростка возникла слабость в ноге, после чего его срочно госпитализировали. Обследование, включая МРТ, выявило менингоэнцефалит — воспаление оболочек и тканей головного мозга. Школьника экстренно прооперировали: трепанация черепа длилась более шести часов, в ходе вмешательства врачи удаляли гнойные очаги.

Несмотря на то что жизнь пациента удалось спасти, в дальнейшем развились осложнения, включая судорожный синдром и сепсис. В настоящее время у подростка отсутствует фрагмент черепа диаметром около 14 см — мозг защищен только мягкими тканями. Врачи отмечают, что любое механическое воздействие в этой области может представлять угрозу для жизни. Семья планирует проведение реконструктивной операции с установкой импланта стоимостью около 5 млн рублей.

