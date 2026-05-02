День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 мая 2026 в 10:51

ВОЗ одобрила первый в мире препарат от малярии для младенцев

The Guardian: лекарство от малярии для младенцев получило квалификацию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Всемирная организация здравоохранения одобрила первый препарат от малярии, предназначенный для младенцев, что открывает путь к его широкому применению по всему миру, передает The Guardian. Новый препарат Coartem Baby подходит даже для детей весом от 2 кг. Он выпускается в виде таблеток с фруктовым вкусом, которые можно растворять в жидкости, включая грудное молоко.

В ряде стран Африки малярией заражаются до 18% детей младше шести месяцев, однако до сих пор для них не существовало безопасного лечения. По данным за 2024 год, болезнь унесла около 610 тыс. жизней, причем большинство погибших — дети до пяти лет. Ранее младенцев лечили препаратами для более старшего возраста, что повышало риск ошибок в дозировке и побочных эффектов.

Лекарство содержит артиметер и люмефантрин и разработано компанией Novartis совместно с Medicines for Malaria Venture. ВОЗ включила препарат в список преквалифицированных, подтвердив его безопасность и эффективность, что позволит закупать его для стран с высокой распространенностью малярии, прежде всего в Африке к югу от Сахары. В компании заявили, что будут поставлять средство по себестоимости или близко к ней.

Эксперты отмечают, что появление препарата закрывает важный пробел в лечении. Ранее считалось, что младенцы защищены от малярии иммунитетом матери, однако новые данные это опровергли. Уже есть первые успешные случаи применения — в Гане препарат помог спасти ребенка с тяжелой формой инфекции.

Ранее профессор кафедры медицинской паразитологии и вирусологии Сеченовского университета Евгений Морозов сообщил, что обычные комары могут быть переносчиками дирофиляриоза. Профессор отметил, что наиболее подвержены заражению живущие в южном климате.

Мир
ВОЗ
малярия
младенцы
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю
Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.