В РСТ раскрыли, повлияло ли землетрясение на Камчатке на туры

В РСТ раскрыли, повлияло ли землетрясение на Камчатке на туры РСТ: операторы не наблюдают отмен туров на Камчатку после землетрясения

Туристические операторы не отмечают отмен поездок на Камчатку, несмотря на недавнее мощное землетрясение, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Вице-президент РСТ Вадим Мамонтов отметил, что на Курильских островах, где цунами повредило портовую инфраструктуру, скорее всего, произойдут отмены туров.

Мы не наблюдаем отмен и возврата туров на Камчатку, — приводит его слова пресс-служба Союза.

Мамонтов добавил, что такие меры будут действовать до полного восстановления необходимой инфраструктуры, и РСТ вскоре предоставит обновленную информацию. При этом в Союзе уточнили, что на Камчатке закрыто южное направление, а также недоступны вулкан Горелый и его пещеры, каньон Опасный и подножие Мутновского. Частичный обвал тропы произошел на экструзии Верблюд.

В среду, 30 июля, у берегов Камчатки произошло самое мощное с 1952 года землетрясение. Власти объявили угрозу цунами, призвав жителей не приближаться к побережью в опасных зонах.

Ранее в РАН объяснили, что новых землетрясений на Камчатке ждать не стоит. Ученый Сергей Тихоцкий заявил, что пик мощных толчков и последовавшего за ними цунами уже прошел.