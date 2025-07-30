Ученый объяснил, стоит ли ждать толчков на Камчатке после землетрясения
Ученый Тихоцкий: главные события землетрясения на Камчатке уже прошли
На Камчатке спасатели и пожарные МЧС России обследуют здания после сильного землетрясения
Фото: t.me/mchs_official*
Пик мощного землетрясения, произошедшего у берегов Камчатки, и последовавшего за ним цунами уже миновал, заявил ТАСС Сергей Тихоцкий, директор Института физики Земли имени О. Ю. Шмидта Российской академии наук. Ученый уточнил, что основной сильный толчок и цунами также прошли.
Тихоцкий напомнил о значительном вкладе академика Сергея Александровича Федотова, который долгие годы возглавлял Камчатский институт вулканологии и сейсмологии. Именно Федотов, по словам Тихоцкого, сформулировал долгосрочный прогноз относительно грядущих сильных землетрясений, и благодаря его усилиям информация дошла до общества и властей, позволив предпринять все необходимые подготовительные меры.
Утром в среду, 30 июля, у камчатского побережья зафиксировали мощное землетрясение. Власти оценили его магнитуду в 8,8, отметив, что это стало сильнейшим сейсмическим событием в регионе с 1952 года. После основного толчка последовала серия афтершоков магнитудой от 5.
Детский сад № 15 в Петропавловске-Камчатском, который пострадал от мощного землетрясения
Фото: МЧС РФ
Детский сад № 15 в Петропавловске-Камчатском, который пострадал от мощного землетрясения
Фото: МЧС РФ
Детский сад № 15 в Петропавловске-Камчатском, который пострадал от мощного землетрясения
Фото: МЧС РФ
Детский сад № 15 в Петропавловске-Камчатском, который пострадал от мощного землетрясения
Фото: МЧС РФ
Детский сад № 15 в Петропавловске-Камчатском, который пострадал от мощного землетрясения
Фото: МЧС РФ
Детский сад № 15 в Петропавловске-Камчатском, который пострадал от мощного землетрясения
Фото: МЧС РФ
Детский сад № 15 в Петропавловске-Камчатском, который пострадал от мощного землетрясения
Фото: МЧС РФ
Фасад дома на ул. Ленинской в Петропавловске-Камчатском после землетрясения
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Фасад дома на ул. Ленинской в Петропавловске-Камчатском после землетрясения
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Пробки на заправке начались в Петропавловске-Камчатском после землетрясения
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Сильные толчки привели к повреждению печных труб и вентиляции зданий в городе Северо-Курильске на острове Парамушир (Курильские острова, Сахалинская область)
Фото: МЧС РФ
Сильные толчки привели к повреждению печных труб и вентиляции зданий в городе Северо-Курильске на острове Парамушир (Курильские острова, Сахалинская область)
Фото: МЧС РФ
Сильные толчки привели к повреждению печных труб и вентиляции зданий в городе Северо-Курильске на острове Парамушир (Курильские острова, Сахалинская область)
Фото: МЧС РФ
Люди укрываются от цунами на возвышенности в Северо-Курильске Сахалинской области, Россия, 30 июля 2025 год, Северо-Курильск
Фото: Chen Chang/XinHua/Global Look Press
Последствия землетрясения в Северо-Курильске
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Последствия землетрясения в Северо-Курильске
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Последствия землетрясения в Северо-Курильске
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Последствия землетрясения в Северо-Курильске
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Последствия землетрясения в Северо-Курильске
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Последствия землетрясения в Северо-Курильске
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Ранее четыре цунами было зафиксировано в Северо-Курильском районе Сахалинской области после сильного землетрясения на Камчатке. Заплеск первой волны составил около 200 метров.