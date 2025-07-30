Ученый объяснил, стоит ли ждать толчков на Камчатке после землетрясения

На Камчатке спасатели и пожарные МЧС России обследуют здания после сильного землетрясения

Ученый объяснил, стоит ли ждать толчков на Камчатке после землетрясения Ученый Тихоцкий: главные события землетрясения на Камчатке уже прошли

Пик мощного землетрясения, произошедшего у берегов Камчатки, и последовавшего за ним цунами уже миновал, заявил ТАСС Сергей Тихоцкий, директор Института физики Земли имени О. Ю. Шмидта Российской академии наук. Ученый уточнил, что основной сильный толчок и цунами также прошли.

Тихоцкий напомнил о значительном вкладе академика Сергея Александровича Федотова, который долгие годы возглавлял Камчатский институт вулканологии и сейсмологии. Именно Федотов, по словам Тихоцкого, сформулировал долгосрочный прогноз относительно грядущих сильных землетрясений, и благодаря его усилиям информация дошла до общества и властей, позволив предпринять все необходимые подготовительные меры.

Утром в среду, 30 июля, у камчатского побережья зафиксировали мощное землетрясение. Власти оценили его магнитуду в 8,8, отметив, что это стало сильнейшим сейсмическим событием в регионе с 1952 года. После основного толчка последовала серия афтершоков магнитудой от 5.

Детский сад № 15 в Петропавловске-Камчатском, который пострадал от мощного землетрясения Фото: МЧС РФ Детский сад № 15 в Петропавловске-Камчатском, который пострадал от мощного землетрясения Фото: МЧС РФ Детский сад № 15 в Петропавловске-Камчатском, который пострадал от мощного землетрясения Фото: МЧС РФ Детский сад № 15 в Петропавловске-Камчатском, который пострадал от мощного землетрясения Фото: МЧС РФ Детский сад № 15 в Петропавловске-Камчатском, который пострадал от мощного землетрясения Фото: МЧС РФ Детский сад № 15 в Петропавловске-Камчатском, который пострадал от мощного землетрясения Фото: МЧС РФ Детский сад № 15 в Петропавловске-Камчатском, который пострадал от мощного землетрясения Фото: МЧС РФ Фасад дома на ул. Ленинской в Петропавловске-Камчатском после землетрясения Фото: Стрингер/NEWS.ru Фасад дома на ул. Ленинской в Петропавловске-Камчатском после землетрясения Фото: Стрингер/NEWS.ru Пробки на заправке начались в Петропавловске-Камчатском после землетрясения Фото: Стрингер/NEWS.ru Сильные толчки привели к повреждению печных труб и вентиляции зданий в городе Северо-Курильске на острове Парамушир (Курильские острова, Сахалинская область) Фото: МЧС РФ Сильные толчки привели к повреждению печных труб и вентиляции зданий в городе Северо-Курильске на острове Парамушир (Курильские острова, Сахалинская область) Фото: МЧС РФ Сильные толчки привели к повреждению печных труб и вентиляции зданий в городе Северо-Курильске на острове Парамушир (Курильские острова, Сахалинская область) Фото: МЧС РФ Люди укрываются от цунами на возвышенности в Северо-Курильске Сахалинской области, Россия, 30 июля 2025 год, Северо-Курильск Фото: Chen Chang/XinHua/Global Look Press Последствия землетрясения в Северо-Курильске Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия землетрясения в Северо-Курильске Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия землетрясения в Северо-Курильске Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия землетрясения в Северо-Курильске Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия землетрясения в Северо-Курильске Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия землетрясения в Северо-Курильске Фото: Стрингер/NEWS.ru

Ранее четыре цунами было зафиксировано в Северо-Курильском районе Сахалинской области после сильного землетрясения на Камчатке. Заплеск первой волны составил около 200 метров.