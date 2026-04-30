Песков: Москва не предлагала аналогов иранской ядерной программе

Москва не предлагала аналогов Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля ответил отрицательно на соответствующий вопрос журналистов, передает РИА Новости.

Нет, это не так, — сказал он.

Ранее стало известно, что президент США и его команда по нацбезопасности с недоверием восприняли предложенный Ираном трехэтапный формат переговоров. По информации источника, Вашингтон уже в ближайшие дни намерен подготовить собственные встречные инициативы.

До этого глава МИД Ирана Аббас Аракчи указал, что США не достигли на Ближнем Востоке ни одной из запланированных целей, поэтому запросили переговоры. Так он прокомментировал слова Трампа, назвавшего себя победителем в конфликте.

Прежде Песков заявил, что Россия готова применить любые посреднические возможности для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Он выразил надежду на скорейшее достижение устойчивого мира в регионе. Также в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента России Владимира Путина с Аракчи.