Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки

Домашняя засолка огурцов — дело несложное, но капризное. Иногда достаточно слегка переборщить с солью или неправильно вымыть банки — и результат испорчен. Разберемся, как делать все правильно: от выбора огурцов до последнего поворота крышки.
Идеальные пропорции для засолки
Чтобы засолка удалась, соблюдайте базовое правило: на 1 литр воды берите 2 ст. л. без горки соли. Это классический солевой раствор, подходящий как для холодного, так и горячего способа. Количество уксуса зависит от желаемого вкуса:
для кисло-сладких огурцов — 1 ст. л. 9%-ного уксуса на литровую банку;
для более острых — до 2 ст. л.
Если консервируете без уксуса (по старинке), храните банки строго в холоде.
На трехлитровую банку обычно уходит 1,5–2 кг огурцов. Важно, чтобы они были одного размера — так засолка получится равномерной. Вливайте горячий или кипящий маринад только в хорошо вымытые, стерилизованные банки.
Что добавлять в банку, кроме огурцов
Для аромата и хруста пригодятся:
2–3 зубчика чеснока;
2 листа вишни и смородины;
1 лист хрена;
2 зонтика укропа;
3–5 горошин черного перца;
по желанию — кусочек свежего корня хрена, лавровый лист, острый перец.
Эти компоненты придают классический домашний вкус и усиливают антисептические свойства рассола.
Частые ошибки при засолке
Использование йодированной соли. Она вызывает помутнение рассола и размягчает овощи. Подходит только каменная или морская, без добавок.
Плохо вымытые огурцы. Земля на кожице — главная причина взрыва банок. Замачивайте огурцы в холодной воде минимум на 2–3 часа.
Неправильный уксус. Не стоит заменять 9%-ный уксус эссенцией на глаз — лучше разбавить 1 ч. л. 70%-ной эссенции в 7 ч. л. воды.
Недостаточная стерилизация. Банки и крышки должны быть обработаны паром, кипячением или нагреванием в духовке.
Слишком крупные огурцы. Такие дольше просаливаются и могут «поплыть» в банке. Лучше использовать огурчики до 10 см длиной.
Полезный совет: хотите, чтобы огурцы были хрустящими? Не только листья хрена и холодная вода помогут. Добавьте в маринад горсть дубовой коры или пару кусочков дубовой щепы, как делают профессиональные заготовщики.
Читайте также: рецепт хрустящих малосольных огурцов в банке на 1 литр.