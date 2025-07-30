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30 июля 2025 в 14:03

Опрос показал, сколько россиян поддержали создание мессенджера MAХ

ВЦИОМ: 64% россиян поддержали создание мессенджера MAХ

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Большинство россиян поддерживают развитие национального мессенджера MAX, следует из опроса ВЦИОМ. Согласно данным исследования, 64% респондентов положительно относятся к этой инициативе: 38% выразили однозначную поддержку, а 26% скорее поддерживают идею. Каждый пятый опрошенный (19%) остался равнодушен к этому вопросу.

Главными преимуществами отечественного мессенджера россияне назвали независимость от зарубежных сервисов (36%), продвижение российских IT-разработок (33%) и усиление защиты персональных данных пользователей (32%). Более половины участников опроса (53%) оценили мультифункциональность платформы, объединяющей коммуникации, платежи, онлайн-покупки и госуслуги.

Исследование также выявило основные способы использования мессенджеров: 85% россиян применяют их для общения с близкими, 49% — для чтения новостей, 47% — в рабочих или учебных целях. Опрос проводился 14–15 июля среди 2001 совершеннолетнего жителя страны методом телефонного интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5%.

Ранее стало известно, что MAX стал обязательным для отправки документов на подпись через электронные сервисы. Новые требования касаются юридических лиц, ИП и граждан при использовании усиленной квалифицированной и неквалифицированной электронной подписи.

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