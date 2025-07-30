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30 июля 2025 в 14:14

«Остров Мечты» откроет тематическую зону «Город» в открытом парке

Фото: Пресс-служба парка «Остров мечты»

Культурно-развлекательный кластер «Остров Мечты» откроет новую тематическую зону «Город» в открытом парке развлечений. Ее интегрируют в маршрут между крытым и открытым пространствами парка.

«Город» — это не просто новая зона! Здесь будет свет, музыка, ароматы вкусной еды и атмосфера, в которую хочется погрузиться. Мы хотим, чтобы каждый гость мог пройтись по уютной улице, заглянуть в кафе, сделать пару классных фото и просто насладиться моментом, — отметила заместитель генерального директора по маркетинговым коммуникациям «Острова Мечты» Екатерина Лошкарева.

В инфраструктуру «Города» войдут фотозоны и интерактивные уличные инсталляции, крытые и открытые локации для отдыха, а также пространство для уличных артистов. Кроме того, на ее территории расположат кафе, рестораны и кондитерские, а еще магазины с сувенирами, сладостями и тематическими товарами.

Ранее сообщалось, что на территории культурно-развлекательного кластера «Остров Мечты» откроют самую большую в России катальную гору со свободным вращением тележек. Уникальный экстремальный аттракцион будет доступен для посетителей уже в 2026 году.

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