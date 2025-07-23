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23 июля 2025 в 16:59

Уникальный экстремальный аттракцион появится в «Острове Мечты»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории культурно-развлекательного кластера «Остров мечты» откроют самую большую в России катальную гору со свободным вращением тележек. Уникальный экстремальный аттракцион будет доступен для посетителей уже в 2026 году.

Каждая поездка на этом аттракционе будет как новое приключение: благодаря особенностям конструкции вагоны вращаются по-разному в зависимости от веса и рассадки пассажиров. Возникает ощущение, будто сам аттракцион вступает с вами в игру — захватывающую и непредсказуемую, — отметил технический директор «Острова Мечты» Глеб Пауль.

Катальная гора длиной 392 м появится в составе кластера в рамках масштабного строительства открытого парка развлечений. Посетителей аттракциона ждут резкие подъемы и спуски на скорости до 60 км/ч в вагонах, вращающихся вокруг оси на 360 градусов.

Ранее «Остров мечты» представил новые рендеры открытого тематического парка «Рыбацкая бухта», который уже активно строят. На территории протяженностью в две с половиной тысячи квадратных метров сделают прогулочную зону с видом на акваторию Нагатинского затона.

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