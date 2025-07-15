«Остров мечты» представил рендеры тематического парка «Рыбацкая бухта»

Культурно-развлекательный кластер «Остров мечты» представил новые рендеры открытого тематического парка «Рыбацкая бухта», который уже активно строят. На территории протяженностью в две с половиной тысячи квадратных метров сделают прогулочную зону с видом на акваторию Нагатинского затона.

Мы создаем продуманное, атмосферное пространство с эстетикой приморского поселения. «Рыбацкая бухта» — это место для прогулок, встреч с друзьями и семьей, комфортных обедов на свежем воздухе, фотосессий и отдыха у воды, — отметила заместитель генерального директора «Острова Мечты» Екатерина Лошкарева.

Фото: Пресс-служба «Остров Мечты»

На территории парка расположат пункты проката водного транспорта, арт-объекты, фотозоны, рестораны, кафе и бары. В «Рыбацкой бухте» также создадут ярмарочную улицу. Официальное открытие парка запланировано на лето 2026 года.

«Остров мечты» и школа ФК «Динамо» ранее объединили усилия для поддержки детского и юношеского футбола. В рамках общего проекта они проведут серию спортивных мероприятий с участием профессиональных тренеров и игроков.