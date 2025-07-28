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28 июля 2025 в 16:23

Заготовка для тех, кто не любит сложные рецепты! Огурцы по-польски на зиму

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Огурцы по-польски — хрустящая классика с пикантным характером. Если вы устали от обычных маринованных огурцов и хотите попробовать что-то новое — этот рецепт станет настоящим открытием! Польский вариант заготовки отличается насыщенным вкусом: в меру острым, слегка сладковатым, с ярким ароматом лука и чеснока. Нарезанные кружочками огурчики пропитываются маринадом быстрее целых, сохраняя при этом потрясающую хрусткость. Такая закуска идеально дополнит бутерброды с колбасой, станет пикантным акцентом в салатах или просто вкусным «сопровождением» к картошечке с укропом.

1,5 кг крепких огурцов тщательно промойте и нарежьте кружочками толщиной 0,5 см. 3 луковицы очистите и нашинкуйте полукольцами, 5 зубчиков чеснока — тонкими пластинами. В стерильные банки уложите огурцы, пересыпая их луком и чесноком. Для маринада вскипятите 1 л воды с 3 ст. л. сахара, 1,5 ст. л. соли, 10 горошинами черного перца и 3 лавровыми листами. Прокипятите 2 минуты, влейте 100 мл уксуса и сразу залейте огурцы.

Закатайте банки, переверните и укутайте до полного остывания. Храните в прохладном месте. Через 2 недели огурцы полностью раскроют вкус!

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огурцы
рецепты
кулинария
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
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