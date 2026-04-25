Не сажайте огурцы, пока не положите это в лунку: убирает горечь, делает плоды хрустящими и сладкими

Не сажайте огурцы, пока не положите это в лунку: убирает горечь, делает плоды хрустящими и сладкими

Залог рекордного урожая огурцов закладывается еще на этапе посадки. Не сажайте огурцы, пока не добавите в лунку несколько обязательных компонентов, которые превратят почву в настоящий питательный коктейль.

Абсолютный мастхэв для роста корней и профилактики болезней — горсть сухой луковой шелухи. Она работает как природный антисептик и стимулятор, выделяя фитонциды, которые защищают молодые растения от гнили и вредителей.

Чтобы зелень росла мощной, а плоды не горчили, внесите калий: отлично подойдет горсть древесной золы (2–3 ст. л.) или специальное калийное удобрение. Зола также снижает кислотность почвы, что очень любят огурцы.

Третий кирпичик успеха — азот и фосфор для активного роста. Для этого в лунку добавляют перепревший компост (горсть) или комплексные минеральные удобрения.

Главное правило безопасности: все минеральные удобрения и золу нужно тщательно перемешать с землей на дне лунки, а сверху обязательно присыпать чистым грунтом слоем не менее 5 см. Так огурцы получат мощный старт, будут долго и обильно плодоносить крупными, сладкими и хрустящими плодами.

Ранее было названо лучшее место на участке для выращивания огурцов без теплицы.