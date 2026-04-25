Сажаю кустик в мае — в июле уже шары из розовых цветов: без формовки — сбрасывает все лишнее сам

Бегония вечноцветущая — это настоящая находка для дачи, которая цветет без остановки с конца весны до самых заморозков.

Она не боится ни жары, ни засухи, ни даже кратковременных заморозков, создавая плотный ковер из ярких белых, розовых и красных цветов. Она великолепно смотрится и в качестве бордюра вдоль дорожек, и в контейнерах на веранде.

При этом кустики остаются компактными и аккуратными, не требуя формировки — растение само сбрасывает увядшие цветки. Уход за бегонией минимален: ей нужны солнечное место или легкая полутень, умеренный полив и подкормки раз в две недели комплексным удобрением.

Высаживать бегонию в открытый грунт можно в конце мая — начале июня, когда минует угроза возвратных заморозков. Для этого либо покупают готовую рассаду, либо выращивают ее самостоятельно из семян. Это растение очень теплолюбиво, поэтому высаживать его в открытый грунт можно только после того, как пройдут все заморозки. Так в июле появятся шары из розовых шапок.

