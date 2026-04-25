Пушистый «балун» и еще 2 сорта сажаю каждый год: собираю сама семена, и эти однолетники радуют глаз до заморозков

Если хочется клумбу, которая выглядит как готовый букет все лето, обратите внимание на астры серии «балун». Это те самые пушистые шары, которые не боятся дождя и долго держат форму.

Главный фаворит — «балун шамоа». Соцветия плотные, шаровидные, до 9–13 см в диаметре, лепестки прилегают так плотно, что вода просто скатывается. Кусты вырастают до 50–60 см, дают крепкие побеги и отлично стоят в срезке. Цветет с июля и до самых заморозков без потери декоративности.

Еще один интересный вариант — «балун блю». У него холодный голубовато-сиреневый оттенок, который красиво выделяется на клумбе и делает посадки более «дорогими» на вид. Соцветия такие же плотные и аккуратные, как у всей серии.

И обратите внимание на сорт «матадор красный» — это уже другой тип астры, но с крупными, густомахровыми цветами насыщенного цвета. Он добавляет контраст и делает композицию более выразительной.

Важно: астры — это однолетники, но их легко «возвращать» каждый год. После цветения можно собрать семена, просушить и посеять весной — всходят они обычно хорошо. Сеять лучше на рассаду в марте — апреле, а в грунт высаживать в конце мая. Уход минимальный: солнечное место, умеренный полив и рыхлая почва.