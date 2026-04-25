25 апреля 2026 в 12:05

Пушистый «балун» и еще 2 сорта сажаю каждый год: собираю сама семена, и эти однолетники радуют глаз до заморозков

Фото: D-NEWS.ru
Если хочется клумбу, которая выглядит как готовый букет все лето, обратите внимание на астры серии «балун». Это те самые пушистые шары, которые не боятся дождя и долго держат форму.

Главный фаворит — «балун шамоа». Соцветия плотные, шаровидные, до 9–13 см в диаметре, лепестки прилегают так плотно, что вода просто скатывается. Кусты вырастают до 50–60 см, дают крепкие побеги и отлично стоят в срезке. Цветет с июля и до самых заморозков без потери декоративности.

Еще один интересный вариант — «балун блю». У него холодный голубовато-сиреневый оттенок, который красиво выделяется на клумбе и делает посадки более «дорогими» на вид. Соцветия такие же плотные и аккуратные, как у всей серии.

И обратите внимание на сорт «матадор красный» — это уже другой тип астры, но с крупными, густомахровыми цветами насыщенного цвета. Он добавляет контраст и делает композицию более выразительной.

Важно: астры — это однолетники, но их легко «возвращать» каждый год. После цветения можно собрать семена, просушить и посеять весной — всходят они обычно хорошо. Сеять лучше на рассаду в марте — апреле, а в грунт высаживать в конце мая. Уход минимальный: солнечное место, умеренный полив и рыхлая почва.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
