25 апреля 2026 в 12:00

Посадите в апреле — и все лето сад будет напоминать ювелирную лавку: россыпь аметистовых, коралловых и жемчужных бусин

Фото: D-NEWS.ru
Статица «пацифик» — это многолетнее растение, которое в средней полосе чаще выращивают как однолетник, и оно по праву считается одним из самых эффектных и неприхотливых сухоцветов. Ее яркие соцветия украшают сад с середины лета до самых заморозков, а также становятся основой для живописных зимних композиций.

Растение образует компактный, но пышный куст высотой 50–90 см с прямостоячими, сильно разветвленными стеблями, которые венчаются сложными щитковидными соцветиями, похожими на кружевное облако. Мелкие цветки размером 1–2 см имеют яркую, часто двухцветную окраску: в смеси Pacific представлены оттенки синего, голубого, розового, белого, лавандового и абрикосового. Статица невероятно жизнестойка: она солнцелюбива и засухоустойчива, родом из засушливых регионов, поэтому практически не нуждается в поливе, накапливая влагу в мощном стержневом корне.

Ей не страшна жара. К почвам растение неприхотливо, хорошо растет на легких, даже небогатых грунтах, главное — хороший дренаж и отсутствие застоя воды. Взрослые экземпляры выдерживают заморозки до –5 °C, что позволяет продлить их декоративность в саду. В регионах с холодной весной статицу выращивают через рассаду: семена сеют в марте — апреле на глубину 0,5 см, всходы появляются через 1,5–2 недели.

В открытый грунт рассаду высаживают в конце мая — начале июня. Уход минимален: прополка, рыхление, редкий полив в засуху и одна-две подкормки за сезон. Статица станет ярким акцентом в миксбордере, каменистом саду или бордюре, но главное ее достоинство — в срезке и как сухоцвет. Срезанные цветы почти не теряют цвет и форму, сохраняясь годами, и идеальны для зимних букетов.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Читайте также
Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад накроется пурпурно-фиолетовым ковром с медовым ароматом. Многолетник-сказка для клумб
Заезженные петунии и бархатцы ушли в прошлое: необычные трудяги для сада — и все взгляды тянутся к ним. Клумба как с картинки
Пушистый «Балун» и ещё 2 сорта сажаю каждый год: собираю сама семена, и эти однолетники радуют глаз до заморозков
Сажаю в мае — цветет до октября, еще и после срезки стоит 2 недели в вазе: не цветок, а сказка
Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Мария Левицкая
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
В России ввели ГОСТ на отопление квартир
