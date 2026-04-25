25 апреля 2026 в 14:02

Названа причина стрельбы полицейских в Киеве

Полиция Киева применила оружие для задержания ранившего ножом троих мужчины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Киеве полиция задержала мужчину, который ранил ножом трех человек, сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. Инцидент произошел ночью на одной из улиц города, после чего нападавший скрылся.

Ночью <...> мужчина ранил ножом трех человек на одной из улиц и скрылся. Во время обследования близлежащих территорий полицейский заметил мужчину, похожего по описанию, который при виде инспектора начал бежать. Для вызова вспомогательных сил патрульный использовал табельное огнестрельное оружие, — говорится в сообщении.

По данным источника, пострадавшие госпитализированы. Сейчас проводится расследование.

Ранее в украинском городе Винница неизвестный мужчина нанес ножевые ранения двум работникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Один из пострадавших был доставлен в реанимационное отделение.

Кроме того, патрульная полиция Одесской области сообщила, что в воскресенье 19 апреля мужчина, самовольно оставивший воинскую часть, угрожал прохожим ножом и напал на ребенка. По данным ведомства, полицейские прибыли на вызов из-за агрессивного поведения злоумышленника.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
В России ввели ГОСТ на отопление квартир
