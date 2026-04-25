Названа причина стрельбы полицейских в Киеве

В Киеве полиция задержала мужчину, который ранил ножом трех человек, сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. Инцидент произошел ночью на одной из улиц города, после чего нападавший скрылся.

Ночью <...> мужчина ранил ножом трех человек на одной из улиц и скрылся. Во время обследования близлежащих территорий полицейский заметил мужчину, похожего по описанию, который при виде инспектора начал бежать. Для вызова вспомогательных сил патрульный использовал табельное огнестрельное оружие, — говорится в сообщении.

По данным источника, пострадавшие госпитализированы. Сейчас проводится расследование.

Ранее в украинском городе Винница неизвестный мужчина нанес ножевые ранения двум работникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Один из пострадавших был доставлен в реанимационное отделение.

Кроме того, патрульная полиция Одесской области сообщила, что в воскресенье 19 апреля мужчина, самовольно оставивший воинскую часть, угрожал прохожим ножом и напал на ребенка. По данным ведомства, полицейские прибыли на вызов из-за агрессивного поведения злоумышленника.