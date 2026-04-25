25 апреля 2026 в 15:15

В Бурятии ограничили доступ к горе Мунку-Сардык

Гора Мунку-Сардык, расположенная на границе Бурятии и Монголии Гора Мунку-Сардык, расположенная на границе Бурятии и Монголии Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости
Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня ввели в Бурятии в районе горы Мунку-Сардык, где под лавину попали туристы, заявил в мессенджере МАКС глава республики Алексей Цыденов. По его словам, доступ к горе ограничили с 25 по 29 апреля включительно.

Приняли решение с сегодняшнего дня по 29 апреля ограничить доступ в этот район. Из-за схода снежной массы есть погибшие и пострадавшие. Сейчас продолжаются поисковые работы, — написал Цыденов.

Он уточнил, что лавинная опасность до сих пор сохраняется. В связи с этим руководитель региона поручил спасателям провести дополнительное обследование маршрутов и оценить обстановку.

Ранее сообщалось, что следователи допросили в качестве свидетеля одного из туристов, выживших при сходе лавины. Мужчина рассказал, что смог самостоятельно выбраться из-под снега и помочь двоим товарищам. Именно они втроем смогли заявить о происшествии.

До этого стало известно, что в районе горы Мунку-Сардык мог погибнуть спасатель из Читы Руслан Бабицкий. В марте 2023 года он вместе с коллегами доставал людей из-под завалов после взрыва газа в жилом доме в Антипихе. Среди спасенных был семилетний мальчик.

