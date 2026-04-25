В Якутии простились с Героем России

В Якутии простились с Героем России В Якутии умер Герой России Алексей Петров

В Якутии скоропостижно скончался Герой Российской Федерации Алексей Петров, сообщил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Петров получил тяжелые ранения в ходе боев в зоне СВО, потеряв обе ноги.

Скоропостижно ушел из жизни Герой Российской Федерации Алексей Петров. Это тяжелая утрата для всей Якутии. Алексей Рафаэлович был человеком исключительного мужества и несгибаемой силы духа. На передовой под позывным Медведь он проявил настоящий героизм, до конца оставаясь верным воинскому долгу, своим товарищам и Родине, — отметил Николаев.

Ранее Герой России Муслим Муслимов погиб при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции на Украине. Военный служил в 74-й мотострелковой бригаде и прошел путь от солдата до офицера. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Кроме того президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно советскому летчику-истребителю Николаю Терехину. Майор участвовал в Великой Отечественной войне.