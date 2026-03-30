30 марта 2026 в 15:31

Путин посмертно присвоил звание Героя России советскому летчику

Путин посмертно присвоил звание Героя России советскому летчику Николаю Терехину

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно советскому летчику-истребителю Николаю Терехину, следует из указа главы государства. Майор принимал участие в Великой Отечественной войне.

За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, присвоить звание Героя Российской Федерации Терехину Николаю Васильевичу (посмертно), — говорится в документе.

Ранее Путин вручил премии молодым деятелям культуры и авторам проектов для детей и юношества. Торжественная церемония, приуроченная ко Дню работника культуры, прошла в Екатерининском зале Кремлевского дворца. В число награжденных вошли главный режиссер Красноярского театра юного зрителя Мурат Абулкатинов, актер Владислав Миллер, а также молодые вокалисты Игорь Морозов из «Геликон-оперы».

До этого министр обороны России Андрей Белоусов вручил медаль «Золотая звезда» Герою России рядовому Сергею Ярашеву, который удерживал позицию в одиночку в течение двух месяцев. Он выразил благодарность бойцу за мужество и пожелал ему скорейшего восстановления.

