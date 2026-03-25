Путин наградил молодых звезд культуры

Президент России Владимир Путин вручил премии молодым деятелям культуры и авторам проектов для детей и юношества, передает пресс-служба Кремля. Торжественная церемония, приуроченная ко Дню работника культуры, прошла в среду в Екатерининском зале Кремлевского дворца.

На мероприятии были названы имена лауреатов премии для молодых деятелей культуры за 2025 год. В число награжденных вошли главный режиссер Красноярского театра юного зрителя Мурат Абулкатинов, актер Владислав Миллер, а также молодые вокалисты Игорь Морозов из «Геликон-оперы», Алина Черташ и Полина Шабунина из Большого театра. Абулкатинов получил награду за вклад в развитие отечественного театрального искусства, он поставил более двух десятков спектаклей в российских театрах и ведет активную просветительскую деятельность.

Владислав Миллер, воспитанник театральной школы Олега Табакова, удостоен премии за вклад в сохранение и развитие традиций российского театра и кино. Вокалисты Морозов, Черташ и Шабунина получили президентскую награду за исполнение главных партий в опере Сергея Прокофьева «Семен Котко». Премьера этого спектакля состоялась на сцене Большого театра летом прошлого года.

Ранее Путин присвоил пяти россиянкам почетное звание «Мать-героиня», соответствующий указ был опубликован в пятницу, 20 марта. В документе отмечается, что звание присваивается за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.