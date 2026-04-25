«Это противоестественно»: бывший шеф-повар Роналду раскрыл секрет его диеты The Sun: Роналду не ест макароны, хлеб и другие мучные изделия

Бывший личный повар Криштиану Роналду Джорджо Бароне раскрыл, что 41-летний футболист не ест макароны, хлеб и другие мучные изделия, а также сахар. Вместе с этим спортсмен плохо относится к молоку, сообщает The Sun.

Люди — единственные животные, которые пьют молоко других животных. Ни одно другое животное не пьет молоко после трех месяцев. Только люди продолжают пить его в 30, 40, 50, 60 лет, и это неправильно. Это противоестественно, — заявил Бароне.

По словам повара, Роналду любит субпродукты, особенно печень. Как отметил Бароне, они приносят организму много пользы.

Ранее саудовский клуб «Аль-Наср» официально подтвердил, что Роналду получил мышечное повреждение в последнем туре национального чемпионата. Португальцу назначили курс лечения из-за разрыва сухожилия.

До этого стало известно, что частный самолет футболиста покинул Эр-Рияд и приземлился в Мадриде после начала атак Ирана. Воздушное судно пролетело над Египтом и Средиземным морем. При этом не уточняется, был ли сам футболист на борту этого самолета.