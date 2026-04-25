25 апреля 2026 в 14:20

ПВО сбила более 40 беспилотников над Россией за шесть часов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дежурные средства ПВО в период с 08:00 до 14:00 мск 25 апреля сбили более 40 украинских беспилотников в небе над Россией, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись четыре региона страны.

В период с 08:00 до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — отметили в МО.

Так, дроны удалось ликвидировать над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей. Кроме того, БПЛА сбиты над Республикой Крым и акваторией Азовского моря, уточнили в министерстве.

Ранее пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что за девять часов российские системы противовоздушной обороны сбили 11 украинских беспилотников над территорией страны. В ведомстве уточнили, что дроны ликвидированы в небе над пятью регионами и акваторией Черного моря.

Кроме того, в пресс-службе Министерства обороны РФ заявили, что минувшей ночью дежурные средства ПВО сбили около 130 украинских дронов в воздушном пространстве России. По данным ведомства, ударам с воздуха со стороны ВСУ подверглись 14 российских регионов.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

