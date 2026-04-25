ПВО сбила более 40 беспилотников над Россией за шесть часов

Дежурные средства ПВО в период с 08:00 до 14:00 мск 25 апреля сбили более 40 украинских беспилотников в небе над Россией, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись четыре региона страны.

В период с 08:00 до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — отметили в МО.

Так, дроны удалось ликвидировать над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей. Кроме того, БПЛА сбиты над Республикой Крым и акваторией Азовского моря, уточнили в министерстве.

Ранее пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что за девять часов российские системы противовоздушной обороны сбили 11 украинских беспилотников над территорией страны. В ведомстве уточнили, что дроны ликвидированы в небе над пятью регионами и акваторией Черного моря.

Кроме того, в пресс-службе Министерства обороны РФ заявили, что минувшей ночью дежурные средства ПВО сбили около 130 украинских дронов в воздушном пространстве России. По данным ведомства, ударам с воздуха со стороны ВСУ подверглись 14 российских регионов.