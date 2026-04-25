Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в российском регионе

На Камчатке в субботу, 25 апреля, было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5, сообщается в канале мессенджера МАКС Камчатского филиала Геофизической службы РАН. По инструментальным данным, в Петропавловске-Камчатском подземные толчки могли ощущаться силой до четырех баллов.

Магнитуда сейсмособытия — 5,5, эпицентр землетрясения находился в 63-х км от Петропавловска-Камчатского, — рассказали в учреждении.

Ранее на линии Тохоку-синкансэн между Токио и станцией Син-Аомори было остановлено движение скоростных поездов из-за отключения электроэнергии после землетрясения в Японии. Технический сбой зафиксирован на участке между станциями Сироиси-Дзао и Син-Аомори, в результате чего составы перестали следовать в обе стороны.

Кроме того, в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН рассказали, что у Северных Курил Сахалинской области произошло землетрясение магнитудой 4,2. Подземные толчки ощутили жители Северо-Курильска, угрозы цунами не возникало.

Также Центр мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера Краснодарского края сообщил, что в Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,7. Подземные толчки были зарегистрированы на глубине 6,5 километра.