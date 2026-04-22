22 апреля 2026 в 16:44

Землетрясение произошло у побережья Курил

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло у Северных Курил

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло возле Северных Курил Сахалинской области, рассказали «Интерфаксу» в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН. Сейсмособытие ощутили в Северо-Курильске, тревога цунами не объявлялась.

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Тихом океане 22 апреля в 10:30 по сахалинскому времени (02:30 по Москве) с эпицентром в 98 километрах восточнее города Северо-Курильска на о. Парамушир, очаг залегал на глубине 50 километров под морским дном, — сообщил собеседник.

Ранее сообщалось, что земная кора сместилась на восемь сантиметров после землетрясения в Японии. В префектуре Аомори зафиксировали максимальную интенсивность подземных толчков.

До этого стало известно, что по меньшей мере два человека пострадали в результате мощного землетрясения на севере Японии. Толчки магнитудой 7,5 произошли в Тихом океане у побережья острова Хонсю, в районе префектур Аомори и Иватэ. Очаг залегал на глубине 10 километров. Сообщалось, что 20-летняя девушка получила легкие травмы после падения. Вторым пострадавшим оказался 80-летний мужчина, который упал на парковке супермаркета и сломал ногу.

